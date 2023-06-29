Школьников обяжут трудиться на пользу общества без согласия родителей

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Депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении соответствующий законопроект
Депутаты Госдумы РФ одобрили в первом чтении законопроект об обязательном трудовом воспитании российских школьников. Согласно предложенным поправкам, общественно полезный труд будет включен в программу среднего образования, пишет «КоммерсантЪ».
Среди трудовых заданий для школьников будет оформление классов, помощь в музеях и библиотеках, а также озеленение школьных территорий. При этом согласие родителей на выполнение детьми подобных задач больше не потребуется.
По мнению депутатов, такие нововведения поспособствуют борьбе с «идеологией потребления» и закрепят устойчивый рост экономики РФ.
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Диана Аванесян