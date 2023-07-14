Школьников Подмосковья приглашают принять участие в Национальной технологической Олимпиаде

Капитальный ремонт Старогородковской специальной школы имени А.В. Фурагиной находится на завершающей стадии. Строительные работы планируют закончить 15 августа, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.









На данный момент ведутся работы по покраске стен, потолков, устанавливаются новые двери. Также, в рамках капремонта проводится благоустройство прилегающей к школе территории.









«Сегодня проверили, как идёт капитальный ремонт школы-интерната имени Фурагиной в Старом Городке. Работы здесь продолжаются. Напомню, что здание школы — 1958 года постройки, и оно давно нуждалось в капремонте. На объекте задействованы 83 человека и 2 единицы техники. Работы идут в графике. Уже 15 августа все строительные задачи должны быть завершены, а 1 сентября воспитанники смогут сесть за парты», — отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов прибыл на объект, чтобы проверить ход завершающего этапа капитального ремонта специальной школы им. А.В. Фурагиной.





В обновленной школе будут оборудованы кабинеты для работы дефектолога, психолога, также, кабинет для занятий адаптивной физкультурой, спальные комнаты и современная столовая.Глава Одинцовского округа подчеркнул, что коррекционная школа рассчитана на пятидневное пребывание ребят с особенностями развития, поэтому главная задача — создать тёплую домашнюю атмосферу.







