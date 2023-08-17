Школьников Подмосковья приглашают принять участие в викторине «Трудный экзамен»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
К участию приглашаются школьники с 1 по 11 класс, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.
Задания для тренировки размещены на сайте.
Образовательная викторина будет проходить 22 августа с 10:00 и 23 августа с 16:00. Результаты викторины статут известны 28 августа.
В рамках образовательной викторины школьники смогут продемонстрировать свои навыки, полученные в школе.
Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.
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