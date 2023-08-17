Школьников Подмосковья приглашают принять участие в викторине «Трудный экзамен»

Принять участие в образовательной программе по биологии могут подмосковные школьники 9-х классов, проявляющие интерес к профильной дисциплине.

Сентябрьская интенсивная профильная образовательная программа по биологии проводится Образовательным центром «Взлёт» с 4 сентября по 13 сентября 2023 года в очном формате на базе гимназии им. Примакова, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Регистрация на участие в программе завершится уже 20 августа. Подать заявку на участие можно сайте.

Подавшие заявку школьники будут проходить конкурсный отбор для участия в образовательной программе.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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