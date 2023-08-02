Школьников приглашают принять участие в «Школьной лиге Международного строительного чемпионата»

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С апреля по октябрь этого года пройдет Школьная лига Международного строительного чемпионата — соревнование среди учащихся 8-10 классов школы по решению кейсов в сфере строительства.
Школьная лига МСЧ состоит из заочного отборочного этапа, полуфинала, который включает в себя этап дистанционной защиты на вебинарной платформе, и очного финала в Петербурге в октябре этого года. Отмечается, что решение кейсов будет проходить по номинациям: технологии в строительстве, эффективность строящихся и эксплуатируемых объектов, строительство и окружающая среда и организация строительного производства.
Для того чтобы принять участие в Школьной лиге МСЧ необходимо создать команды, которые будут состоять из двух человек и пройти индивидуальную регистрацию на сайте Международного строительного чемпионата.
Финалисты и победители соревнования получают сертификаты и дипломы, которые гарантируют получение дополнительных баллов к ЕГЭ, денежные призы и участие в программе «Больше, чем путешествие».
Подробнее о Школьной лиге МСЧ можно узнать на сайте http://pro-wcc-school.ru/.
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Для того чтобы принять участие в Школьной лиге МСЧ необходимо создать команды, которые будут состоять из двух человек и пройти индивидуальную регистрацию на сайте Международного строительного чемпионата.
Подробнее о Школьной лиге МСЧ можно узнать на сайте http://pro-wcc-school.ru/.
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Екатерина Коршунова