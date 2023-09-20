Школьница из Дубны принимает участие в международном конкурсе, проходящем в «Артеке»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
Из 50 отобранных участников, только 10 удостоились возможности представить свою исследовательскую работу на суд жюри.
«Поздравляю Викторию и желаю победы!», —написал ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров в своем официальном телеграм-канале.Читайте также:
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