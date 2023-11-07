Школьница из Волоколамска стала призером конкурса «Слово юнармейца»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
Волоколамская школьница стала одной из лучших в региональном конкурсе чтецов «Слово юнармейца». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Конкурс чтецов проходил в молодёжном центре «Патриот» городского округа Серпухов. Участники читали стихов и прозы о Родине, войне и мире.
В очном этапе приняли участие юнармейцы, прошедшие отбор в онлайн формате.
Василиса Сидорова, ученица Волоколамской средней школы №2, стала бронзовым призером в возрастной категории 12-15 лет.
Стоит отметить, что в финал конкурса также вышли Дарья Прохорова и Станислав Капитанюк из Волоколамской школы №2, Самвел Атоян из школы №3 и Анастасия Исправникова из Детгородковской школы.
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В очном этапе приняли участие юнармейцы, прошедшие отбор в онлайн формате.
Стоит отметить, что в финал конкурса также вышли Дарья Прохорова и Станислав Капитанюк из Волоколамской школы №2, Самвел Атоян из школы №3 и Анастасия Исправникова из Детгородковской школы.
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Мира Полтева