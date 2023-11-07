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Школьница из Волоколамска стала призером конкурса «Слово юнармейца»

07 ноября 2023, 16:15
Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Волоколамская школьница стала одной из лучших в региональном конкурсе чтецов «Слово юнармейца». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Конкурс чтецов проходил в молодёжном центре «Патриот» городского округа Серпухов. Участники читали стихов и прозы о Родине, войне и мире.

В очном этапе приняли участие юнармейцы, прошедшие отбор в онлайн формате.


Василиса Сидорова, ученица Волоколамской средней школы №2, стала бронзовым призером в возрастной категории 12-15 лет.

Стоит отметить, что в финал конкурса также вышли Дарья Прохорова и Станислав Капитанюк из Волоколамской школы №2, Самвел Атоян из школы №3 и Анастасия Исправникова из Детгородковской школы.

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IT-эксперт Анисимова: Антиспам распознаёт около 100 млн писем со спамом в сутки
07 ноября 2023, 17:25

Фото: istockphoto.com/Tippapatt

Программист-исследователь команды машинного обучения Мария Анисимова рассказала, что специальные системы и алгоритмы Антиспама могут распознавать около 100 млн нежелательных писем в сутки.
Благодаря этому, до пользователя не доходит нежелательная почта.

«Многие считают, что спам легко вычислить, так как он однообразный и скучный, но сегодня спамеры придумывают разные уловки, чтобы сместить внимание пользователей. Так, присылают письма о легких и быстрых заработках или с фишингом. Уловок очень много, все из них умеют определять ML-системы Антиспама. Алгоритмы анализируют всю поступающую информацию в письмах, затем выявляют подозрительные схемы и защищают пользователей от возможных угроз», — пояснила в беседе с Газета.ру Анисимова.

При этом, она подчеркнула, что такие системы регулярно дополнительно обучаются и обновляются.

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#мошенники
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#письма
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В Волоколамске почтили память партизана-разведчика Андрея Дитятина
07 ноября 2023, 17:02

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Сотрудники Волоколамского кремля и городской библиотеки почтили память партизана-разведчика Андрея Дитятина. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Андрей Дитятин с сентября 1941 года вел разведку в населённых пунктах, через которые проходили основные дороги и где предполагалось скопление сил и техники противника. Партизан передавал маршруты движения и места наблюдений, которые потом согласовывались со штабом 16-й армии. 

Он был казнен 3 ноября 1941 года фашистскими захватчиками за молчание. Андрея повесили и не разрешали хоронить., а в январе 1942 года, когда немцы бежали из села Ильинского, они сняли труп и бросили в огонь подожженного рядом дома.

На месте смерти героя был установлен мемориал. Сотрудники Волоколамского кремля и городской библиотеки возложили цветы к памятнику и почтили память Андрея Дитятина минутой молчания.

Стоит отметить, в этом году исполняется 105 лет со дня рождения Андрея Дитятина.

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#волоколамск
#подмосковье
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#мемориал
#сотрудники
#великая отечественная война
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Госдума приняла в I чтении законопроект о налоговых вычетах на сбережения
07 ноября 2023, 16:41

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Государственная дума РФ в первом чтении приняла законопроект о налоговых вычетах по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) на долгосрочные сбережения граждан. Документ на рассмотрение в нижнюю палату парламента был внесен правительством России.
Указанные налоговые вычеты можно будет получить в сумме уплаченных пенсионных взносов и внесенных на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) в совокупности не более 400 тысяч рублей в год.

Эти вычеты можно будет получить при соблюдении определенных условий. А именно: если гражданин начал получать негосударственную пенсию; договор долгосрочных сбережений заключен как минимум на 10 лет; договор на ведение ИИС также действует не менее 10 лет.

В пояснительной записке к документу отмечается также и сохранение инвестиционных налоговых вычетов по НДФЛ в отношении ИИС, открытых до 31 декабря 2023 года.

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#ндфл
#счёт
#законопроект
#госдума
#правительство
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В Волоколамске на совещании обсудили вопрос организации вывоза ТКО в зимний период
07 ноября 2023, 16:34

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

И. о. заместителя главы администрации Волоколамского округа Андрей Смолкин с представителями регионального оператора на оперативном совещании обсудил вопрос организации работ по улучшению вывоза ТКО в зимний период.
Около 300 муниципальных и 600 юридических контейнерных площадок расположено в городском округе Волоколамск. На собрании обсудили соблюдение графика  уборки площадок и качество выполнения.

«Вместе разбирали случаи, где и почему мусор не был вывезен в положенное время. Выявили причины и выработали ряд решений. <…> Чтобы избежать проблем с вывозом мусора, приняли решение создать чат, в котором будут все начальники территориальных отделов, руководители регионального оператора, специалисты администрации и водители мусоровозов для круглосуточного мониторинга ситуации с вывозом мусора и оперативно решения возникающих вопросов», –поделился Андрей Смолкин.

Кроме этого, в городском округе будет проведен мониторинг проблемных контейнерных площадок. 

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#благоустройство
#мониторинг
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Музыкально-просветительский проект «Гиндин-фестиваль» пройдет в Москве
07 ноября 2023, 16:24

Фото: istockphoto/Maudib

С 17 ноября по 5 декабря 2023 года в Доме ученых Научного центра Российской академии наук в Черноголовке (НЦЧ РАН) пройдет VI Международный музыкально-просветительский проект «Гиндин-фестиваль».
Его организаторами выступают Дом ученых НЦЧ РАН совместно с выдающимся российским пианистом, заслуженным артистом России Александром Гиндиным и рядом научных организаций.

Проект традиционно знакомит слушателей с творчеством музыкантов - незаурядных личностей, новаторов, внесших свой вклад в развитие исполнительского искусства, а также актуальными исследованиями ученых и инновационными работками компаний, направленными на решение социально значимых задач. Идея фестиваля – объединить музыкальное искусство и фундаментальные естественные науки в двух параллельных программах: концертной и научно-популярной.

 В музыкальной программе (17, 18, 19, 25 ноября и 5 декабря 2023 года) примут участие творческие коллективы и исполнители, лауреаты и дипломанты многих международных фестивалей и конкурсов и, конечно, сам Александр Гиндин.

В рамках научно-популярной программы (21, 26, 30 ноября 2023 года) выступят ученые в области изучения космоса, лекарственных препаратов, новых материалов и так далее.

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#развитие
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Радуцкий: Верховная рада рассматривает законопроект о легализации каннабиса
07 ноября 2023, 15:40

Фото: iStock/Gleti

Верховная рада Украины может принять закон о легализации каннабиса уже в этом месяце, об этом сообщил глава украинского Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в интервью для «РБК-Украина».
«Предполагаю, что в этом месяце он уже может быть принят», - прокомментировал ситуацию Радуцкий. 

По его словам, на заседании Рады 4 ноября законопроект был полностью поддержан со всеми поправками и одобрен к принятию во втором чтении. 

При этом, как отметил Telegram-канал «Осторожно, новости», по мнению законодателей, легализация должна облегчить боль от ранений и смягчить симптомы ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройств) после боевых действий. Инициативу одобрил и президент Зеленский. По его мнению, легализация каннабиса действительно поможет людям пережить тяжелые для страны времена.

В то же время, общественное мнение перевешивает в сторону «против». УКраинцы считают необходимым проведение референдума по поводу этого законопроекта.

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#законопроект
#владимир зеленский
#украина
#наркотики
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3,2 млн пассажиров воспользовались ЦППК за праздничные выходные
07 ноября 2023, 15:31

Фото: пресс-служба ЦППК

3,2 миллиона пассажиров в праздничные выходные ноября были перевезены ЦППК. Об этом сообщила пресс-служба ЦППК.
В субботу,4 ноября, в День народного единства 1,2 млн пассажиров, воспользовались поездами компании. Около 2 миллионов пассажиров воспользовались услугами ЦППК в воскресенье и понедельник.

Стоит отметить, что наиболее востребованным направлением у пассажиров стало «Ярославское». Жителями и гостями региона было совершенно выше 580 тысяч поездок в данном направлении.

Кроме этого, для удобства людей было скорректировано расписание пригородных поездов: 4 и 5 ноября поезда ходили по расписанию субботы, а 6-го — по расписанию воскресенья.

Также были назначены дополнительные рейсы и увеличено количество вагонов некоторых пригородных поездов.

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#рейсы
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Путин 8 ноября на совещании с правительством обсудит меры по борьбе с раком
07 ноября 2023, 15:16

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи совещание с кабмином, в ходе которого будут обсуждаться меры по борьбе с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что на совещании будут присутствовать и выступят с докладами заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. В рамках встречи также будут рассмотрены текущие вопросы.

Ранее сообщалось, что Путин в преддверии Всемирного дня борьбы против рака отметил «истинно подвижническую» работу Всероссийского информационно-просветительского проекта «Онкопатруль». 

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#онкология
#рак
#здоровье
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Жительница Иркутской области лишилась квартиры из-за долга по алиментам
07 ноября 2023, 14:46

Фото: istockphoto/seb_ra

Жительница Иркутской области долгое время не платила алименты на содержание троих своих детей, оставшихся на попечении бабушки и накопила долг свыше 1,2 миллиона рублей. Тогда судебные приставы наложили арест на подаренную ей квартиру.
После того, как женщину лишили родительских прав, опеку над ее тремя детьми взяла на себя бабушка. Алиментов нерадивая мать не платила, поэтому все заботы по обеспечению и воспитанию детей легли на плечи пенсионерки, сообщает «АиФ - Иркутск». Долгое время погасить задолженность неплательщица не могла, так как у нее не было ни официального заработка, ни зарегистрированного имущества.

Однако не так давно бабушка должницы, прабабушка ее детей, подарила ей однокомнатную квартиру. Поскольку это недвижимое имущество не являлось ее единственным жильем, судебные приставы наложили на  квартиру арест и выставили ее на торги. Таким образом бабушка, опекающая детей, получила всю сумму задолженности.

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