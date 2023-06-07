Школу на 1320 мест строят в Балашихе

Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
Планируется к реализации проект средней общеобразовательной школы на 1320 учеников в городском округе Балашиха, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.
Школу в жилом комплексе «Героев» будет строить девелопер проекта «Главстрой Регионы» в рамках комплексного развития территории жилого комплекса за счет внебюджетных источников финансирования.
Здание будет состоять из нескольких блоков от 1 до 4 этажей.
В них разместятся учебные классы, специализированные кабинеты с лабораториями для изучения биологии, физики, информатики и химии, мастерская для уроков технологии, кабинеты-игровые для учеников начальной школы, спортивные залы с раздевалками и душевыми, актовый зал, библиотека с читальным залом и медиатекой, столовая и медицинский блок.Прилежащая к школе территория будет благоустроена для удобства учеников и их родителей.
Полностью завершить строительство учебного учреждения планируют в 1 квартале 2025 года.
Ранее сообщалось, что в Мытищах появится средняя общеобразовательная школа с внутренним двором на 1100 учеников. Подробнее об этом читайте в нашем материале.