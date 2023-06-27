Школу в Верее 1860 года постройки откроют после капремонта 1 сентября

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Ход работ проверил губернатор Воробьёв
Здание начальной школы №1 в Верее планируют открыть после капремонта к 1 сентября. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время проверки хода ремонтных работ.
Он отметил, что одна из задач – сохранить уникальные элементы архитектуры. Он поблагодарил реставраторов за работу.
Верейская начальная школа состоит из трёх зданий. Самое старое – 1860 года постройки, где тогда располагалось духовное училище. В 1914-м рядом с ним была построена женская гимназия. Через шесть лет её объединили с мужским училищем, а в 1929 году – с духовным и преобразовали в семилетнюю. В 1941-м здание гимназии было разрушено, а в 1953-1954 годы полностью восстановлено.
Капремонт проводится в рамках программы «Модернизация школьных систем образования», которая реализуется по поручению президента. Воробьёв пообщался с учителями, школьниками и их родителями
К работам приступили в конце прошлого года. Одна из задач строителей – сохранить исторических облик здания дореволюционной постройки: своды Монье, небольшие потолочные арки.
Общая площадь начальной школы – более 2,1 тыс кв м. В ходе общения с губернатором жители попросили сделать у школы универсальную спортивную площадку, чтобы дети могли играть в футбол и баскетбол. Воробьев пообещал рассмотреть этот вопрос.
Ранее «Радио 1» сообщало, что губернатор навестил детей участников СВО в оздоровительном комплексе «Литвиново».
«Верейская школа занимает несколько зданий, и все они исторические. В 2019 году мы открыли после капремонта здание старшей школы 1960-х годов постройки. Сейчас обновляем ещё более сложный объект – здание, состоящее из еще дореволюционных построек, его занимают начальные классы. Здесь учатся 300 малышей. Хотим, чтобы 1 сентября школьники и педагоги вернулись в обновлённую родную школу. Уверен, что всё будет сделано в срок», – сказал Воробьёв.
Верейская начальная школа состоит из трёх зданий. Самое старое – 1860 года постройки, где тогда располагалось духовное училище. В 1914-м рядом с ним была построена женская гимназия. Через шесть лет её объединили с мужским училищем, а в 1929 году – с духовным и преобразовали в семилетнюю. В 1941-м здание гимназии было разрушено, а в 1953-1954 годы полностью восстановлено.
Капремонт проводится в рамках программы «Модернизация школьных систем образования», которая реализуется по поручению президента. Воробьёв пообщался с учителями, школьниками и их родителями
«Я сама закончила Верейскую школу в 1998 году. Она давно требовала ремонта, современных классов, чтобы всё шло в ногу со временем. Но это центр города, его историческая часть. Поэтому пусть внутри школа будет современная, а снаружи – под старину, сохранит свой первоначальный облик», – предложила местная жительница Олеся Хомич.
К работам приступили в конце прошлого года. Одна из задач строителей – сохранить исторических облик здания дореволюционной постройки: своды Монье, небольшие потолочные арки.
Общая площадь начальной школы – более 2,1 тыс кв м. В ходе общения с губернатором жители попросили сделать у школы универсальную спортивную площадку, чтобы дети могли играть в футбол и баскетбол. Воробьев пообещал рассмотреть этот вопрос.
Ранее «Радио 1» сообщало, что губернатор навестил детей участников СВО в оздоровительном комплексе «Литвиново».
Лора Луганская