Шойгу: Найдено решение по легким транспортным самолетам вместо Ан-26 и Ан-72

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел встречу с высшим руководством Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Он сообщил, что найдено решение по легким транспортным самолетам, которые способны эффективно заменить Ан-26 и Ан-72.
В ходе рабочей поездки в Ульяновск Сергей Шойгу проинспектировал ход выполнения государственного оборонного заказа на заводе «Авиастар», проверил производство Ил-76МД-90А, а также ремонт Ан-124-100. На совещании с руководством ОАК и профильных органов военного управления были рассмотрены первоочередные вопросы и перспективы развития военно-транспортной авиации.
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Александр Бойцов