Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ, отметив их героизм в зоне СВО

Фото: сайт Кремля
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил десантников с Днем Воздушно-десантных войск России, отметив их героизм в зоне специальной военный операции.
Напомним, День ВДВ России отмечается 2 августа.
Шойгу заявил, что российские десантники всегда были «образцом истинного патриотизма, верности воинской присяге и долгу». По его словам, стойкость и сила духа бойцов ВДВ всегда надежно защищали страну от враждебных посягательств.
При этом он поблагодарил ветеранов за их службу и преданность братству, и пожелал им крепкого здоровья, стойкости духа и новых свершений во имя отечества.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил десантников с Днём ВДВ и отметил их мужество и отвагу в зоне СВО.
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Шойгу заявил, что российские десантники всегда были «образцом истинного патриотизма, верности воинской присяге и долгу». По его словам, стойкость и сила духа бойцов ВДВ всегда надежно защищали страну от враждебных посягательств.
«Сегодня, как и прежде, военнослужащие Воздушно-десантных войск - настоящие профессионалы, искусно владеющие новейшими системами вооружения, способные действовать четко и слаженно, решать самые сложные задачи в любых условиях обстановки», - отметил Шойгу в своем поздравлении.
При этом он поблагодарил ветеранов за их службу и преданность братству, и пожелал им крепкого здоровья, стойкости духа и новых свершений во имя отечества.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил десантников с Днём ВДВ и отметил их мужество и отвагу в зоне СВО.
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Элина Позднякова