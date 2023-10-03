Шойгу раскрыл планы по дополнительной мобилизации в России

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«Планов по дополнительной мобилизации в Генеральном штабе нет, Вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения СВО», - заявил Шойгу.
Он уточнил, что за сентябрь контракт с Минобороны заключили 50 тысяч человек. Всего за текущий год заключено более 350 тысяч контрактов на прохождение военной службы в зоне СВО.
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