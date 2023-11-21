Шойгу раскрыл, сколько детей участников СВО зачислены с российские вузы

Фото: сайт Кремля
Российские вузы приняли на льготной основе свыше девяти тысяч детей участников спецоперации. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Министр рассказал, что в российских вузах организован льготный приём детей участников спецоперации на бюджетные места.
Так, в МГУ было зачислено 113 человек, в Дальневосточный федеральный университет – 123 студента, а в Донской технический университет – 128 детей участников СВО.
Также Шойгу добавил, что в российских институтах наблюдается высокий патриотизм. В общей сложности 3 933 студента взяли академический отпуск, чтобы отправиться в зону спецоперации.
Министр обороны сообщил, что многие студенты уже награждены государственными наградами и имеют продвижение по службе.
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Так, в МГУ было зачислено 113 человек, в Дальневосточный федеральный университет – 123 студента, а в Донской технический университет – 128 детей участников СВО.
Министр обороны сообщил, что многие студенты уже награждены государственными наградами и имеют продвижение по службе.
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Анастасия Чинкова