Шойгу утвердил список болезней, с которыми не призовут: кого минует мобилизация

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Министерство обороны РФ подготовило перечень диагнозов, с которыми ограничено годных не возьмут на контрактную службу в период мобилизации или военного положения. Редакция «Радио 1» расскажет, кого не коснется мобилизация и кому не грозит призыв в армию.
Призыв в армию: с какими болезнями не берут
По состоянию здоровья призывник может получить отсрочку от службы или освобождение от нее. В законе «О воинской обязанности и военной службе» существует перечень заболеваний, которые не позволят пройти службу в армии. Решение о годности призывника к прохождению воинской службы принимает медицинская комиссия. По ее результатам присваивается категория годности. Пройти службу в Вооруженных силах РФ не смогут лица, с плохим зрением, астмой, сильным искривлением позвоночника, болезнью почек, отсутствием более 10 зубов на одной челюсти, язвой желудка, хроническим панкреатитом, ишемической болезнью сердца, травмами внутренних органов, которые привели к нарушению их функций, ВИЧ, гепатитом и т.д.
Контрактная служба: с какими болезнями не возьмут
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В перечне, который представлен российским оборонным ведомством, перечислены 26 пунктов. К числу хронических заболеваний, которые не позволят военнослужащему выполнять свои воинские обязанности в полной мере относят ВИЧ, гепатиты, рак, сахарный диабет, психические расстройства, отсутствие конечностей, пережитые инсульты и их последствия. С полным текстом указа министра обороны Сергея Шойгу можно ознакомиться здесь.
Кого не призовут по мобилизации
Адвокат, член коллегии «Люди дела» Алишер Захидов в беседе с «Радио 1» разъяснил положения нового указа Минобороны РФ.
«Те, у кого есть этот перечень заболеваний, не подлежат призыву по мобилизации. Соответственно, если сейчас кого-то призвали с указанными недугами, то они имеют полное право ходатайствовать о прекращении действия контракта, с учетом того списка, который утвердил Сергей Шойгу», - пояснил Захидов.Он также рассказал, что перед призывом, в военкоматах проводится медицинская комиссия, специалисты смотрят перечень заболеваний, и подходящие под его положения, не будут направлены на СВО. Те, кто уже был отправлен на фронт, до того, как вступил в действие указ, могут ходатайствовать о возвращении из зоны проведения спецоперации. Захидов также подчеркнул, что все участники военных действий заключают контракт с Вооруженными силами РФ.
«Контракт с Минобороны заключают все мобилизованные, в том числе добровольцы», - заключил адвокат.
В Госдуме оценили вероятность новой волны мобилизации в России
Новая волна мобилизации в РоссииСлухи об объявлении в России новой волны мобилизации начали распространяться в начале осени. В сети даже появился фейковый указ министра обороны РФ Сергея Шойгу, в котором была указана дата проведения дополнительного призыва на территории РФ. Согласно тексту документа, призыв в рамках новой мобилизации, должен был начаться 11 сентября. Подобные провокации и заявления украинских властей о подготовительных мероприятиях к новой волне мобилизации в РФ, создают почву для обсуждений. Однако, президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, состоявшегося накануне, сообщил, что за последние шесть-семь месяцев добровольно подписали контракты с Минобороны РФ 270 тыс. человек. Кроме того, процесс добровольного вступления в ряды ВС РФ продолжается и ежедневно 1–1,5 тыс. человек подписывают контракты ведомством.
«Я не знаю, в другой стране это возможно или нет. Они добровольно идут, понимая, что окажутся на фронте. Мужики наши, понимая, что они могут жизнь отдать, получить увечья, добровольно подписывают контракты»,— заявил Путин.Читайте также:
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