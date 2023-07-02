Шольц назвал Украину самостоятельным государством во времена СССР

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Канцлер Германии Шольц назвал Украину во времена СССР самостоятельным государством, а Крым ее частью
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что в Советском Союзе Украина была самостоятельным государством, а Крым — частью Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
В то время, по мнению Шольца, Крым принадлежал Украинской ССР.
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«И это, кстати, Россия первая покинула Советский Союз, а не Украина», — заявил Шольц.
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Екатерина Коршунова