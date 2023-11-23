Shot: Экс-владелице кафе «Андерсон» грозит до 5 лет тюрьмы за неуплату налогов

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Бывшей владелице сети семейных кафе «Андерсон» Анастасии Татуловой грозит до 5 лет тюремного заключения за неуплату налогов и махинациями с бизнесом, который она недавно продала и уехала жить в Португалию.
Ранее сообщалось, что «Вкусвилл» приобрел крупнейшую в России сеть семейных кафе «Андерсон» за сумму от 600 млн рублей до 800 млн. После продажи Татулова окончательно перебралась в Португалию. Вместе с Татуловой в Португалию уехали и её сыновья, которые, как и мать, известны благодаря своими антироссийскими высказываниями.
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