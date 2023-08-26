Shot: шоумена Гудкова требуют признать иноагентом и проверить на финансирование ВСУ

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К генпрокурору РФ обратился глава ФПБК Виталий Бородин.
По информации Shot, Бородин утверждает, что Гудков продолжает зарабатывать на корпоративах в России. При этом ранее он негативно высказывался о СВО. Также Александр Гудков заявлял, что ему стыдно за, то что он родился 24 февраля. Шоумен спародировал клип на песню «Я русский», заменив фразу на «Я узкий».
Бородин утверждает, пишет Shot, что в 2022 году Гудков покинул Россию, но спустя время вернулся и продолжил выступать на корпоративах.
В июле 2023 года, отмечает глава ФПБК, комик выступал в Латвии на концерте, где проходил сбор средств для ВСУ.
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Бородин утверждает, пишет Shot, что в 2022 году Гудков покинул Россию, но спустя время вернулся и продолжил выступать на корпоративах.
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Мария Фирсова