SHOT: У актрисы Татьяны Васильевой поражены лёгкие

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
У 76-летней артистки Татьяны Васильевой выявили диффузный пневмосклероз.
В больнице, куда была доставлена Васильева из-за жалоб на самочувствие, сделали рентгенографию грудной клетки. Об этом пишет телеграмм-канал SHOT.
В результате обследования, у актрисы выявлена серьезная патология, при которой лёгочная ткань уплотнена, а объём лёгкого уменьшен, соответственно, снижена вентиляция. По данным портала, экстренного подключения пациентки к ИВЛ не требуется.
76-летняя артистка была госпитализирована в ночь на 14 июля. Васильева находилась дома, когда ее самочувствие резко ухудшилось. После КТ мозга, у артистки был выявлен атеросклероз. Известно, что она переведена в палату интенсивной терапии и находится под наблюдением медицинского персонала.
Читайте также:
Артист Садальский рассказал о состоянии актрисы Татьяны Васильевой
Mash: у актёра Ивана Краско — поражение мозга
В Москве экстренно госпитализировали ребенка после укуса белки
В результате обследования, у актрисы выявлена серьезная патология, при которой лёгочная ткань уплотнена, а объём лёгкого уменьшен, соответственно, снижена вентиляция. По данным портала, экстренного подключения пациентки к ИВЛ не требуется.
Читайте также:
Артист Садальский рассказал о состоянии актрисы Татьяны Васильевой
Mash: у актёра Ивана Краско — поражение мозга
В Москве экстренно госпитализировали ребенка после укуса белки
Анастасия Крестьянова