SHOT: Во Владимирской области задержали подозреваемого в диверсии на железной дороге

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Задержан 18-летний диверсант, уничтоживший оборудование на ж/д во Владимирской области.
Правоохранительные органы возбудили по данному факту уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают, действовал злоумышленник по своей инициативе или выполнял задание кураторов. 18-летнему жителю Александровского района грозит до пяти лет лишения свободы.
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Анастасия Крестьянова