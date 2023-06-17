Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа в Омской области

Фото: kremlin.ru
Сергей Шойгу посетил оборонно-промышленное предприятие в Омской области
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзака на оборонно-промышленном предприятии в Омской области, сообщает «РИА Новости».
На предприятии, которое посетил министр, изготавливают танки и тяжелые огнеметные системы.
Шойгу проследил за работой автоматической линии по сборке гусениц.
В ходе проверки выяснилось, что благодаря эффективным инженерным решениям, удалось повысить качество продукции и заметно снизить время ее изготовления.
Ранее «Радио 1» сообщало, как российский лидер Владимир Путин, на полях Петербургского международного экономического форума, заявил, что РФ не намерена сокращать запасы ядерного оружия по просьбе Североатлантического альянса.
На предприятии, которое посетил министр, изготавливают танки и тяжелые огнеметные системы.
В ходе проверки выяснилось, что благодаря эффективным инженерным решениям, удалось повысить качество продукции и заметно снизить время ее изготовления.
Ранее «Радио 1» сообщало, как российский лидер Владимир Путин, на полях Петербургского международного экономического форума, заявил, что РФ не намерена сокращать запасы ядерного оружия по просьбе Североатлантического альянса.
Евгения Парфентьева