Шойгу: Сейчас решается судьба России

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Сергей Шойгу заявил, что сейчас решается геополитическое будущее России
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выступил перед выпускниками высших военных учебных заведений, сообщает «РИА Новости».
«Товарищи офицеры, вы завершили обучение в исключительно ответственное для страны время, когда решается судьба нашей Родины, определяется ее геополитическое будущее», - прокомментировал ситуацию Шойгу.
По словам министра, именно сейчас, когда коллективный Запад ведет масштабную войну против России, от выпускников военных вузов потребуется высочайший профессионализм и максимальная самоотдача своему делу.
Шойгу призвал выпускников смело внедрять в обучение их будущих подопечных опыт СВО.
Напомним, ранее Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзака на оборонно-промышленном предприятии в Омской области. В ходе проверки выяснилось, что благодаря эффективным инженерным решениям, удалось повысить качество продукции и заметно снизить время ее изготовления.
Ранее «Радио 1» сообщало, что американское издание The Military Watch восхитилось российской системой противовоздушной обороны С-300ПМУ.
«Товарищи офицеры, вы завершили обучение в исключительно ответственное для страны время, когда решается судьба нашей Родины, определяется ее геополитическое будущее», - прокомментировал ситуацию Шойгу.
Шойгу призвал выпускников смело внедрять в обучение их будущих подопечных опыт СВО.
Напомним, ранее Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзака на оборонно-промышленном предприятии в Омской области. В ходе проверки выяснилось, что благодаря эффективным инженерным решениям, удалось повысить качество продукции и заметно снизить время ее изготовления.
Ранее «Радио 1» сообщало, что американское издание The Military Watch восхитилось российской системой противовоздушной обороны С-300ПМУ.
Евгения Парфентьева