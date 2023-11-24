Схоже с алкоголизмом: Психолог раскрыла, как шопоголикам сдержаться в «Чёрную пятницу»

Согласно опросу маркетплейса «Выберу.ру», 55% россиян планируют потратить не более 10 тысяч рублей в чёрную пятницу. 10% хотят оставить в магазинах от 10 до 50 тысяч рублей, 7% — от 50 до 100 тысяч рублей, а 28% респондентов готовы тратить более 100 тысяч рублей за раз.