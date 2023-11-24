Схоже с алкоголизмом: Психолог раскрыла, как шопоголикам сдержаться в «Чёрную пятницу»

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Согласно опросу маркетплейса «Выберу.ру», 55% россиян планируют потратить не более 10 тысяч рублей в чёрную пятницу. 10% хотят оставить в магазинах от 10 до 50 тысяч рублей, 7% — от 50 до 100 тысяч рублей, а 28% респондентов готовы тратить более 100 тысяч рублей за раз.
В этом году акция «Чёрная пятница» в России в 2023 году продлится три дня: с 23 по 26 ноября. Клинический психолог Дарья Сальникова рассказала, как подойти к покупкам правильно и не спустить все деньги на ненужные вещи.
Специалист напомнила, что любая трата денег должна быть осознанной. Считается, что нельзя ходить в магазин за продуктами голодными. Это же правило подходит и для распродаж.
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Специалист напомнила, что любая трата денег должна быть осознанной. Считается, что нельзя ходить в магазин за продуктами голодными. Это же правило подходит и для распродаж.
«Если вы хотите купить холодильник, платье, косметику или что-то ещё в дни распродажи, запланируйте это заранее, посмотрите, сколько эти товары стояли в магазине до скидок, и сколько в дни распродаж. Если цена не изменилась, то вы купите эту вещь, потому что она вам нужна, а скидка будет приятным бонусом», — отметила психолог.Но если человеку сложно сдержаться от ненужных покупок, это может быть признаком зависимости, добавила Дарья Сальникова. Как правило, таким людям не нужны скидки и акции, чтобы потратить зарплату. Часто у таких людей возникает «ломка», похожая на ту, что испытывают люди с алкогольной и табачной зависимостями.
«Это примерно схоже с поведением алкоголика. Такие люди, получая какие-то деньги, сразу бегут их тратить на алкоголь. Это лёгкий способ заглушить свои негативные, эмоциональные, стрессовые состояния: мы покупаем вещь, радуемся, получаем дозы дофамина, а на следующий день этот дофамин истрачивается, и мы грустим, потому что мы потратили деньги. В этот момент мы впадаем в дофаминовую яму, и выбраться из неё другими способами мы не можем. Поэтому мы снова идём в магазин, заказываем вещи через интернет», — добавила специалист.По словам собеседника, при наличии подобных симптомов нужно проработать свои чувства, разобраться, почему «хочу» и «могу» не совпадают.
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