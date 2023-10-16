Шри-Ланка сделает визы бесплатными: когда начнут действовать новые правила

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Шри-Ланка намерена отменить визовые сборы для туристов из России. Редакция «Радио 1» расскажет, какой порядок для въезда на острова действует для россиян в настоящее время и какие страны рассматривают отмену визового режима для граждан РФ.
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Порядок въезда в Шри-Ланку 2023
В настоящее время виза россиянам выдается на 30 дней. Ее можно оформить заранее или получить по прибытии в аэропорту. Виза выдается с возможностью двукратного выезда и ее стоимость примерно составляет 50 $. Чтобы продлить срок пребывания в государстве, нужно обратиться в Департамент иммиграции.
Где не нужна виза россиянам
На сегодняшний день россияне могут посетить без визы более 100 стран. Самыми популярными направлениями для российских туристов стали: Турция, Грузия, Армения, Сент-Винсент и Гренадины. С внутренним российским паспортом россияне могут отправиться в Казахстан, Белоруссию, Южную Осетию, Абхазию, Кыргызстан.
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Какие страны намерены отменить визы с Россией
В пресс-службе Минэкономразвития прежде сообщили, что Россия рассчитывает на отмену визового режима с рядом стран в 2024 году, работа в этом направлении уже ведется.
Глава министерства Максим Решетников в сентября рассказал, что российские власти обратилась с предложением об отмене визового въезда для россиян к руководству Кувейта, Саудовской Аравии, Оману, Бахрейну и Малайзии.
Безвизовый туробмен между Россией и Китаем
В августе текущего года заработал безвизовый обмен туристическими группами между Россией и Китаем. Однако новый порядок не предусматривает путешествия самостоятельных туристов. Чтобы принять участие в программе безвизового обмена, поездка должна быть организована через туристического оператора, имеющего аккредитацию на сайте Минэкономразвития.
В рамках соглашения между странами, туристы могут отправляться в путешествие небольшими группами от пяти до 50 человек. Срок пребывания на территории Китая для российских туристов не может превышать 15 дней. Туристический обмен в настоящее время работает в одну сторону и туристы из Китая не имеют возможности на данных условиях посещать Россию, до момента окончательной доработки нормативной базы.
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Анастасия Крестьянова