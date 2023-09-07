Штаб: Экипаж кругосветки РГО мог погибнуть из-за нападения акул

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Катамаран российской кругосветки, атакованный акулами, ушел под воду. Путешественникам помог спасательный корабль, иначе экипаж мог погибнуть, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя берегового штаба Юлию Калюжную.
«Спасибо спасательной службе Австралии. Они достаточно оперативно отработали, большой корабль подошел через 45 минут и эвакуировал ребят. К этому времени катамаран практически полностью был в воде. Если бы была задержка спасательного корабля, хотя бы часа на два, то, конечно, ребята были бы полностью в воде», — цитирует агентство слова Калюжной.
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