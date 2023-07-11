Штормовое предупреждение в Сочи продлено до конца среды

Фото: официальный сайт администрации Сочи
«До конца суток 12 июля 2023 года на территории Сочи вероятны сильные дожди, а также ливни с грозами и градом», — сообщает пресс-служба городской администрации.Также возможны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селей. При грозе прогнозируется шквалистое усиление ветра до 15-17 метров в секунду.
Напомним, что штормовое предупреждение в Сочи было объявлено в воскресенье, 9 июля, в связи с приходом на Черноморское побережье мощного грозового фронта. В ночь на 9 июля в Хостинском районе выпало около 80 мм осадков, а на следующую ночь в Адлерском районе — еще 100 мм. Режим ЧС муниципального характера из-за произошедших подтоплений в итоге ввели на территориях Хостинского и Адлерского районов города-курорта, а также на федеральной территории Сириус. Эвакуировали почти 600 человек, в пунктах временного размещения в Сочи находятся 364 человека, среди них местные жители и туристы.
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