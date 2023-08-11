Штраф за переход железнодорожных путей в Москве и Подмосковье увеличен в 15 раз

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Штраф за переход железнодорожных путей в Москве и Подмосковье увеличили в 15 раз — со 100 рублей до 1,5 тысячи.
«Парламентская газета» пишет, что увеличение штрафа связано со вступлением в силу Федерального закона 400.
Данный размер штрафа станет актуальным лишь в столице и Подмосковье. В других регионах он будет ниже — 500 рублей вместо 100.
Нарушителей будут привлекать к ответственности, если железнодорожное полотно было пересечено в неположенном месте, когда в пределах километра находился специально оборудованный пешеходный переход, тоннель, мост.
Ранее в Абхазии до 6 тысяч рублей вырос штраф за появление на улицах в купальниках и с голым торсом.
Во всех городах республики появятся таблички с информацией об увеличении суммы штрафа за неподобающий вид. Уточняется, что штрафы будут действовать во всех зонах города, кроме пляжей и мест для купания.
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Данный размер штрафа станет актуальным лишь в столице и Подмосковье. В других регионах он будет ниже — 500 рублей вместо 100.
Ранее в Абхазии до 6 тысяч рублей вырос штраф за появление на улицах в купальниках и с голым торсом.
Во всех городах республики появятся таблички с информацией об увеличении суммы штрафа за неподобающий вид. Уточняется, что штрафы будут действовать во всех зонах города, кроме пляжей и мест для купания.
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Мария Фирсова