Штраф за переход железной дороги в неположенном месте повысили по инициативе Мособлдумы

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Цель принятия закона – снижение несчастных случаев на железной дороге, пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«За пять лет в Московской области более 2 тыс человек пострадали в происшествиях, связанных с железнодорожным транспортом. 1,6 тыс случаев закончились летальным исходом. При этом 70% происшествий на железных дорогах связаны с нарушениями правил перехода. Штраф всего в 100 рублей не останавливал людей от риска», – отметил Брынцалов.Вместе с тем, по его словам, важно обеспечить комфортную инфраструктуру, чтобы людям было удобно переходить пути. В этом году в Подмосковье построят пять разноуровневых переходов через железнодорожные пути, в следующем – ещё столько же. Помимо этого, реализуется совместная программа с РЖД по строительству 30 одноуровневых переходов.
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