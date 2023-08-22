Штрафы за незаконную перевозку ОССиГ с начала августа составили более 97 млн рублей

Фото: пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области
Перевозить отходы ОССиГ можно только после получения специализированного талона. Получить разрешающий талон можно на сайте. Заниматься переработкой ОССиГ имеют возможность только специализированные организации, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области.
Если разрешительный талон отсутствует, то перевозчику грозит штраф, который будет сформирован по упрощенной системе после фиксации камерам улично-дорожной сети.
Штрафы за незаконную перевозку строительных отходов для физических лиц могут достигать 70 тыс рублей, для юридических — 200 тыс рублей с возможностью конфискации транспорта.
«Август еще не закончился, а нарушителей перевозки ОССиГ, которые попали в объективы камер уже 2261. Больше всего зафиксировано в Балашихе: 43 возчикам придется пополнить бюджет на сумму более 22 миллионов рублей. 221 нарушитель поймал в Истре, заплатить придется более 2,7 миллионов рублей, в Щелково — 210 единиц техники передвигались без талона и штрафы на 14,5 миллионов. Общая сумма штрафов в Московской области составила 97 миллионов 377 тысяч рублей», — рассказала Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
Всего с начала 2023 года сумма штрафов за незаконную перевозку отходов составила 243 млн 947 тыс рублей.
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