Штрафы за незаконную транспортировку мусора в Подмосковье составили более 164 миллионов рублей

Инспекторы Главного управления содержания территорий регулярно проводят рейдовые мероприятия для пресечения незаконной перевозки и последующего сброса ОССиГ в неразрешенных местах.

Перевозить отходы ОССиГ можно только после получения специализированного талона. Получить разрешающий талон можно на сайте. Заниматься переработкой ОССиГ имеют возможность только специализированные организации, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области.

В Подмосковье продолжается строгий контроль за перемещением отходов строительства, сноса и грунтов. специалистам ГУСТ помогает «поймать с поличным» нарушителей сеть камер, установленных на автомагистралях региона.





«В августе в объективы камер попало 3 535 нелегальных перевозчиков строительного мусора, а общая сумма штрафов по упрощенной системе составила 164 миллиона 640 тысяч рублей. Так, например, в Волоколамском 287 «серых» возчиков пополнят бюджет на 23 миллиона рублей. В Наро-Фоминском камеры зафиксировали 197 фактов незаконного перемещения крупногабаритных отходов, а наказание рублем составило более 7 миллионов рублей. Для нарушителей Фрязина были выписаны штрафы на сумму более 17,3 миллионов рублей, в Люберцах 192 водителя были привлечены к административной ответственности за нарушение порядка обращения со строительными отходами», — рассказала Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Если разрешительный талон отсутствует, то перевозчику грозит штраф, который будет сформирован по упрощенной системе после фиксации камерам улично-дорожной сети.

Штрафы за незаконную перевозку строительных отходов для физических лиц могут достигать 70 тыс рублей, для юридических — 200 тыс рублей с возможностью конфискации транспорта.

Всего с начала 2023 года сумма штрафов за незаконную перевозку отходов составила 243 млн 947 тыс рублей.

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