Штрафы за незаконную транспортировку мусора в Подмосковье составили более 164 миллионов рублей

Фото: пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области
Перевозить отходы ОССиГ можно только после получения специализированного талона. Получить разрешающий талон можно на сайте. Заниматься переработкой ОССиГ имеют возможность только специализированные организации, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области.
В Подмосковье продолжается строгий контроль за перемещением отходов строительства, сноса и грунтов. специалистам ГУСТ помогает «поймать с поличным» нарушителей сеть камер, установленных на автомагистралях региона.
«В августе в объективы камер попало 3 535 нелегальных перевозчиков строительного мусора, а общая сумма штрафов по упрощенной системе составила 164 миллиона 640 тысяч рублей. Так, например, в Волоколамском 287 «серых» возчиков пополнят бюджет на 23 миллиона рублей. В Наро-Фоминском камеры зафиксировали 197 фактов незаконного перемещения крупногабаритных отходов, а наказание рублем составило более 7 миллионов рублей. Для нарушителей Фрязина были выписаны штрафы на сумму более 17,3 миллионов рублей, в Люберцах 192 водителя были привлечены к административной ответственности за нарушение порядка обращения со строительными отходами», — рассказала Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
Если разрешительный талон отсутствует, то перевозчику грозит штраф, который будет сформирован по упрощенной системе после фиксации камерам улично-дорожной сети.
Штрафы за незаконную перевозку строительных отходов для физических лиц могут достигать 70 тыс рублей, для юридических — 200 тыс рублей с возможностью конфискации транспорта.
Всего с начала 2023 года сумма штрафов за незаконную перевозку отходов составила 243 млн 947 тыс рублей.
Читайте также:
В Подмосковье установят камеры, чтобы предотвратить несанкционированный выброс мусора.
ГУСТ и МинЭкологии обнаружили нарушителей правил перевозки строительных отходов.Минэкологии наказало двоих граждан за незаконную перевозку мусора в Одинцовском округе.