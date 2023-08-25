Шувалов утверждён в должности главы городского округа Кашира

Совет депутатов городского округа Кашира проголосовал за утверждение Михаила Шувалова на должность главы муниципалитета. До этого он временно исполнял соответствующие полномочия. Шувалов поблагодарил за высокое доверие и пообещал сделать всё, чтобы оправдать его. ⠀