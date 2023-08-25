Шувалов утверждён в должности главы городского округа Кашира

Фото: Министерство территориальной политики МО
Совет депутатов городского округа Кашира проголосовал за утверждение Михаила Шувалова на должность главы муниципалитета. До этого он временно исполнял соответствующие полномочия. Шувалов поблагодарил за высокое доверие и пообещал сделать всё, чтобы оправдать его. ⠀
«Следуя стратегии лидерства нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва, будем развивать наш округ в ключе перемен и работать на благо наших жителей. Уверен, что именно вместе, в командной работе, мы сможем выполнить любые поставленные задачи. Совместными усилиями будем делать наш округ ещё краше, комфортнее и уютнее», – написал Шувалов в своём Telegram-канале.Михаил Николаевич Шувалов родился в городе Кимры на тот момент Калининской области. Получил высшее образование, прошёл профессиональную переподготовку в Московской школе управления Сколково по программе для городских управленцев Master of Public Administration. Имеет учёную степень кандидата юридических наук.
Михаил Шувалов воспитывает двух дочерей. Ведёт активный образ жизни, играет в хоккей. Ездил в зону СВО, передал подмосковным бойцам бронированную машину, квадрокоптеры, рации, тепловизоры, аптечки и другое снаряжение.
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Лора Луганская