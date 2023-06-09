Шварценеггер признался, что его отец-нацист участвовал в блокаде Ленинграда

Фото: Telegram-канал А. Шварценеггера
Шварценеггер поведал, что рос в австрийской деревне Таль вместе с братом.
«Наше воспитание было очень жёстким. В доме было много жестокости. Родители нас били. Отец Густав во время Второй мировой войны был функционером НСДАП. Он служил в вермахте и был ранен на фронте под Ленинградом», - рассказал Шварценеггер.По словам актера, отец часто избивал их с братом, когда находился в состоянии алкогольного опьянения. Он также отметил, что отец был тираном не только дома, но и на работе.
Ранее Таллула Уиллис, дочь знаменитого голливудского актёра Брюса Уиллиса, в интервью для Vogue поделилась информацией о состоянии здоровья своего отца, у которого была диагностирована лобно-височная деменция.