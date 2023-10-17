Шведам, которые находятся в Бельгии, рекомендовали скрывать своё происхождение

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Граждане Швеции, которые в данный момент находятся в Бельгии, получили смс с рекомендацией оставаться в безопасных местах и скрывать национальную принадлежность.
Телеканал SVT пишет, что болельщиков шведской сборной, прибывших в Брюссель на матч команды, накануне сопровождали в отели и предлагали сопровождение до аэропорта.
Напомним, вечером 16 октября неизвестный в оранжевом сигнальном жилете подъехал к зданию в центре Брюсселя и с криками «Аллах Акбар» начал стрелять в пешеходов, одетых в форму сборной Швеции по футболу. Два человека погибли, несколько ранены. Бельгия повысила уровень террористической угрозы в стране до максимального. Матч квалификации к Чемпионату Европы по футболу 2024 года между сборными Бельгии и Швеции в итоге был отменён из-за теракта
В своей прямой трансляции стрелок представился членом запрещённой в России террористической организации ИГИЛ* Слайемом Слума и заявил, что отомстил за мусульман, погибших за религию.
Брюссельского террориста удалось ликвидировать только к утру в столичном кафе. Мужчина, убивший шведских футбольных болельщиков в Брюсселе, был ранее уже известен бельгийским спецслужбам своими радикальными исламистскими взглядами.
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Напомним, вечером 16 октября неизвестный в оранжевом сигнальном жилете подъехал к зданию в центре Брюсселя и с криками «Аллах Акбар» начал стрелять в пешеходов, одетых в форму сборной Швеции по футболу. Два человека погибли, несколько ранены. Бельгия повысила уровень террористической угрозы в стране до максимального. Матч квалификации к Чемпионату Европы по футболу 2024 года между сборными Бельгии и Швеции в итоге был отменён из-за теракта
В своей прямой трансляции стрелок представился членом запрещённой в России террористической организации ИГИЛ* Слайемом Слума и заявил, что отомстил за мусульман, погибших за религию.
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Мария Фирсова