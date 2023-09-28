Швейцарский физик обвинил США в использовании термоядерной бомбы на «Северных потоках»

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«Сравнение этих данных с измерениями, полученными в результате одного из хорошо задокументированных ядерных испытаний Северной Кореи, в том числе проведенных Институтом физики мира Колумбийского университета в США, показывает практически идентичные спектры. Ни в коем случае такое явление, высвободив энергию и величину подобной величины, не могло быть произведено зарядом эквивалентом 500 кг тротила», - прокомментировал ситуацию Браун.
Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что спецслужбы Соединенных штатов замели следы участия в подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Херш также добавил, что информацию о подготовке диверсии не вносили на компьютеры, вся документация печаталась на пишущей машинке Royal или Smith Corona.
Отчет об операции в Норвегии были отправлены только главе ЦРУ США Уильяму Бернсу. Тот поддерживал связь с организаторами теракта и президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.
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