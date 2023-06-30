Швелидзе: команда губернатора продолжит поддерживать молодёжные инициативы

Фото: МИСК МО
Представители подмосковной молодёжи поделились планами на лето
Руководители общественных организаций, активисты, блогеры и волонтёры приняли участие во встрече с министром информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатериной Швелидзе. Обсуждали ближайшие проекты и поддержку, необходимую подмосковной молодёжи для реализации различных инициатив.
Ребята отметили, что чувствуют внимание со стороны губернатора и правительства Подмосковья.
Крупнейшие организации региона – «Волонтёры Подмосковья», отделения «Волонтёров Победы», «Российского союза молодёжи», «Российских студенческих отрядов», «Молодой гвардии Единой России». У каждой – большие планы на лето.
Так, командир Московского областного регионального отделения РСО Павел Ковалёв отметил, что главная задача организации – помочь студентам с трудоустройством на каникулы.
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«В Подмосковье проживает более 2 млн человек представителей молодёжи. Это люди от 14 до 35 лет. Наша задача – максимально охватывать их своей заботой, вовлечением в патриотическое воспитание, творчество, волонтёрство, социальные инициативы. Мы собрались с лидерами молодёжных организаций сверить часы, поделиться планами и помочь друг другу. Важно, чтобы организации в Подмосковье могли развиваться в разных направлениях, обмениваться опытом, проводить совместные мероприятия», – сказала Швелидзе.
«Андрей Юрьевич Воробьёв слышит наши слова, знает наши проблемы и старается поддерживать. В регионе отлично налажена обратная связь», – сказал активист движения «Волонтёры Подмосковья» Егор Балев.Всего в Подмосковье – более 400 молодёжных организаций, около 170 молодёжных движений, 38 трудовых лагерей и 51 совет учёных. На базе молодёжных центров создано 72 первичных отделения Российского движения детей и молодёжи.
Крупнейшие организации региона – «Волонтёры Подмосковья», отделения «Волонтёров Победы», «Российского союза молодёжи», «Российских студенческих отрядов», «Молодой гвардии Единой России». У каждой – большие планы на лето.
Так, командир Московского областного регионального отделения РСО Павел Ковалёв отметил, что главная задача организации – помочь студентам с трудоустройством на каникулы.
«Порядка 500 ребят работают сейчас вожатыми в Подмосковье, 200 – в Крыму и Краснодарском крае. Студенты задействованы в стройотрядах. Многие трудятся проводниками. Наши путинные отряды сейчас на Камчатке занимаются рыбным ловом. Задача – дать возможность ребятам заработать», – пояснил Ковалёв.Молодогвардейцы этим летом развивают такие направления, как патриотическое воспитание, спорт, творчество и экология.
«Недавно мы провели большое экологическое мероприятие в Жуковском. В конце июля планируем крупный областной экологический поход с палатками – соберем в Орехово-Зуеве 200 человек, будем рассказывать про экологический образ жизни и убирать мусор. В планах – провести наш итоговый форум на 1 тыс человек, где мы огласим результаты грантового внутреннего конкурса», – поделилась руководитель движения «Молодая гвардия» в Подмосковье Диана Алумянц.По её словам, также запланированы День Российского флага и разнообразные спортивные мероприятия – турниры, мастер-классы, встречи с прославленными спортсменами.
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Лора Луганская