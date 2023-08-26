Швеция не собирается запрещать сжигать религиозные книги, в том числе Коран

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Швеция отказалась вводить запрет на сожжение религиозных книг следом за Данией.
Власти Швеции не будут вводить запрет на сожжение религиозных книг. Причина кроется в том, что это потребует внесения поправок в конституцию королевства. Об этом рассказал шведский премьер-министр Ульф Кристерссон, сообщает телеканал SVT.
Министр юстиции Дании Петер Хуммельгор сказал, что у правительства страны в планах ввести запретит на сожжение религиозных книг.
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Министр юстиции Дании Петер Хуммельгор сказал, что у правительства страны в планах ввести запретит на сожжение религиозных книг.
«Каждая страна, подверженная острым угрозам, выбирает свой собственный способ борьбы с ними», — в ответ сообщил премьер Швеции Кристерссон, сообщив, что с большим уважением относится к решению Дании, но следовать её примеру, значит вносить поправки в конституцию, а для королевства это не является подходящим вариантом.Ранее в ходе демонстрации перед турецким посольством в Гааге ультраправые активисты из Нидерландов разорвали и растоптали Коран. Лидер праворадикального движения Pegida Эдвин Вагенсвельд разорвал священную книгу, что вызвало возмущение около 50 участников контрдемонстрации. Путь к посольству для них заблокировало около 20 полицейских.
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Мария Фирсова