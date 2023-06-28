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Швыдкой призвал РПЦ приложить все усилия для сохранения «Троицы»

28 июня 2023, 01:57

Фото: iStock/laimdota

Спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой: «Троица» Андрея Рублева — «шедевр, равных которому в русской культуре насчитываются единицы»
Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что сохранность иконы «Троица» Андрея Рублева остается важнейшим вопросом. Он добавил, что РПЦ должна приложить максимум усилий для ее сохранения. Об этом пишет РИА Новости.
«Всегда считал, что церковь пострадала от большевиков очень сильно. Еще в середине, первой половине 60-х годов взрывали церкви. Это все было на нашей памяти. Поэтому я всегда считал, что церкви нужно возвращать то, что ей принадлежит. Но любой рачительный собственник должен относиться к собственности с пониманием того, что она должна быть сохранена и находиться в сохранности», — цитирует агентство слова собеседника.


Швыдкой подчеркнул, что «Троица» является шедевром, и это важно понимать, так как равных этой иконе можно сосчитать по пальцам.
«Главная проблема — это ее сохранение. Что, мне кажется, понимают в РПЦ и Минкульте. Во всяком случае, если «Троица» является собственностью Русской православной церкви, то РПЦ должна приложить все усилия, чтобы не только использовать ее в богослужебных целях, но и сохранить для вечности и Господа Бога», — заключил спецпредставитель президента.

Владимир Путин в мае подписал указ о передаче иконы Церкви. В РПЦ сообщали, что «Троица» Рублева до 18 июля (дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского) будет находиться в храме Христа Спасителя. В это время икона доступна для поклонения, после ее ждет реставрация.

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#«Троица»
#Андрей Рублев
#РПЦ
#икона
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В Волгоградской области подросток оказался в реанимации после укуса каракурта
05 июля 2023, 09:03

iStock/Yury Karamanenko

13-летнего школьника в колено укусил паук, когда он помогал бабушке в огороде
Мальчик почувствовал себя плохо спустя 15-20 минут после укуса каракурта: появилась боль в ноге, животе, спине и груди.
 
Пострадавшего госпитализировали в Волжскую детскую больницу, а потом перевели в реанимацию Центра острых отравлений. Состояние школьника оценивается как средней степени тяжести.
 
Пик укусов пауков приходится на июль и август. В это время происходит их миграция.
 
Каракурт является самым ядовитым в России пауком. Его укусы вызывают сильнейшее отравление, которое может привести к смерти.

У каракурта черно-бархатистая окраска. Он встречается в Крыму и степной зоне страны.

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#Волгоградская область
#паук
#школьник
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Володин: Макрон привел Францию к саморазрушению
05 июля 2023, 09:01

Фото: сайт Кремля

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что политика нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона привела к росту протестных настроений и запуску механизмов саморазрушений страны.
Он пояснил, что своими действиями глава государства привел к тому, что роль партийной системы ослабла, протестные настроения возросли, а обсуждение важных вопросов происходит на улицах, вместо переговоров в парламенте. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.  

Депутат заявил, что причина, по которой французский лидер решил отправлять оружие на Украину состоит в том, чтобы отвлечь внимание от проблем внутри государства и сместить внимание жителей Франции на спецоперацию. 

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#Макрон
#Володин
#Франция
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В России планируют ввести новые штрафы для коммунальщиков
05 июля 2023, 08:53

Фотобанк Московской области

Управляющие компании планируют штрафовать до 30 тысяч рублей за отказ пересчитать счет за ЖКУ
«Известия» пишут, что в России могут ввести штрафы за нарушение сроков перерасчета необоснованно завышенной платы за ЖКУ.
 
УК, ТСЖ и другие спецорганизации могут быть оштрафованы за данное нарушение: для должностных лиц штраф составит до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — до 50 тысяч.
 
За неоднократное нарушение штрафы возрастут до 40 тысяч рублей и до 250 тысяч.
 
Законопроект нашёл поддержку правительства. В отзыве кабмина сказано, что инициатива заслуживает внимания. Она может предупредить нарушение прав граждан.

По мнению экспертов, новые нормы вряд ли окажут существенное влияние на работу коммунальщиков.

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#ЖКУ
#УК
#штраф
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При обстреле ВСУ города Валуйки в Белгородской области пострадала женщина
05 июля 2023, 08:45

Фото: сайт Кремля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что обстрел города Валуйки длился больше часа, в результате ударов по частному сектору, пострадала женщина.
По его словам, система ПВО отразила три цели на подлете к городу, также был сбит один БПЛА. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале. 

Глава региона заявил, что ВСУ выпустили 12 снарядов из РСЗО «Град» по частному жилому сектору. В результате обстрелов, пострадал один человек. Женщина с осколочными ранениями грудной клетки госпитализирована.

На место происшествия прибыли экстренные службы.

Ранее сообщалось о начале обстрела Белгородской области. 

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#Белгородская область
#обстрелы
#ВСУ
#женщина
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В Новой Москве два человека погибли в пожаре
05 июля 2023, 08:44

istockphoto/MaboHH

Трупы мужчины и женщины обнаружены в сгоревшем доме в Новой Москве
Тела женщины и мужчины спасатели обнаружили в сгоревшем деревянном доме в поселке Птичное поселения Первомайское в Новой Москве, пишет РИА Новости.
 
Причина возгорания станет известна после пожарно-технической экспертизы.

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#Новая Москва
#пожар
#ЧП
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В России в 7 раз перевыполнили план по приватизации
05 июля 2023, 08:37

Istockphoto/heckepics

Росимущество сообщает, что план по приватизации в РФ оказался перевыполнен семикратно в нынешнем году
«Известия» пишут, что план по приватизации в РФ перевыполнили семикратно. В 2023 году в казну поступило 12,1 млрд рублей. До этого поступления прогнозировались на уровне 1,8 млрд рублей ежегодно с 2023 по 2025 год. Такие данные приводит Минфин и Росимущество.
 
План перевыполнен благодаря крупной сделке во втором квартале 2023 года. Также из-за упрощения процедур приватизации число проданных объектов увеличилось на 200% в начале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
 
Власти планируют в 2023-2025 годах завершить приватизацию 164 хозяйственных обществ, 35 предприятий и 28,4 тысяч объектов государственного имущества. В первом квартале оказалось продано 126 объектов и пакетов акций на 523,2 млн рублей.
 
По подсчетам экспертов, при сравнении с федеральным бюджетом данная сумма достаточно мала, но в условиях дефицита это тоже можно считать хорошими показателями. Также продажа государственного имущества благоприятно влияет на экономику: частники более эффективно занимаются управлением предприятиями.

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#приватизация
#госимущество
#Россия
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СБУ и ВСУ намерены изымать гражданские машины в Харьковской области
05 июля 2023, 08:36

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские служба безопасности и вооруженные силы на купянском направлении готовятся изымать гражданские машины и технику.
По его словам, о рейдах украинских силовиков сообщают местные жители региона, пишет издание РИА Новости.

СБУ и ВСУ собирают информацию о имеющейся технике и автомобилям у различных предприятий и хозяйств. Эксперт выразил уверенность в том, что в дальнейшем, изъятый транспорт будет использоваться для военных  нужд украинских подразделений. 

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#ВСУ
#СБУ
#автомобили
#изъятие
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В Москве восьмилетняя девочка потеряла сознание после жвачки
05 июля 2023, 08:26

Фото: iStock/maxim4e4ek

Восьмилетняя девочка потеряла сознание после того, как её угостили жвачкой на детской площадке в Москве.
По словам матери девочки, дочь играла на детской площадке во дворе. Друзья несовершеннолетней сходили в ближайший магазин, купили жвачки и угостили ее. У девочки в скором времени начали чесаться глаза, открылась рвота и посинели пальцы, через несколько минут несовершеннолетняя потеряла сознание, сообщает телеграмм-канал SHOT.

Мать пострадавшей вызвала скорую помощь, девочку госпитализировали. Медики устанавливают причины отравления. 

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#отравление
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#Москва
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В Красноярском крае 20 детей застряли на середине реки во время сплава на катамаране
05 июля 2023, 08:25

Фото: Фотобанк Московской области

Дети из Новосибирской области застряли на реке Мана во время сплава
Спасатели эвакуировали 20 детей и 4 взрослых с катамарана с лопнувшим баллоном. Инцидент произошел во время сплава по реке Мана, пишет Агентство по ГО и ЧС Красноярского края.
 
ЧП случилось днём 4 июля. Детская туристическая группа из Новосибирска застряла на катамаране, у которого лопнул баллон, во время сплава по реке.
 
Спасатели на лодках перевезли 9 человек вместе со снаряжением в поселок Манский. Остальные туристы, починив катамаран, добрались до посёлка в сопровождении спасателей. Никто не пострадал.

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#Красноярский край
#эвакуация
#катамаран
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