Швыдкой призвал РПЦ приложить все усилия для сохранения «Троицы»

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Спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой: «Троица» Андрея Рублева — «шедевр, равных которому в русской культуре насчитываются единицы»
Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что сохранность иконы «Троица» Андрея Рублева остается важнейшим вопросом. Он добавил, что РПЦ должна приложить максимум усилий для ее сохранения. Об этом пишет РИА Новости.
Швыдкой подчеркнул, что «Троица» является шедевром, и это важно понимать, так как равных этой иконе можно сосчитать по пальцам.
Владимир Путин в мае подписал указ о передаче иконы Церкви. В РПЦ сообщали, что «Троица» Рублева до 18 июля (дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского) будет находиться в храме Христа Спасителя. В это время икона доступна для поклонения, после ее ждет реставрация.
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«Всегда считал, что церковь пострадала от большевиков очень сильно. Еще в середине, первой половине 60-х годов взрывали церкви. Это все было на нашей памяти. Поэтому я всегда считал, что церкви нужно возвращать то, что ей принадлежит. Но любой рачительный собственник должен относиться к собственности с пониманием того, что она должна быть сохранена и находиться в сохранности», — цитирует агентство слова собеседника.
«Главная проблема — это ее сохранение. Что, мне кажется, понимают в РПЦ и Минкульте. Во всяком случае, если «Троица» является собственностью Русской православной церкви, то РПЦ должна приложить все усилия, чтобы не только использовать ее в богослужебных целях, но и сохранить для вечности и Господа Бога», — заключил спецпредставитель президента.
Владимир Путин в мае подписал указ о передаче иконы Церкви. В РПЦ сообщали, что «Троица» Рублева до 18 июля (дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского) будет находиться в храме Христа Спасителя. В это время икона доступна для поклонения, после ее ждет реставрация.
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Диана Аванесян