Сильные осадки могут вызвать подтопления в четырех регионах России

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По прогнозам Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), из-за сильных осадков на протяжении ближайших двух дней ожидается выход воды на поймы рек и затопление местности в четырех регионах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов России.
«В течение ближайших 48 часов есть вероятность затопления пойменных земель в южных районах Забайкальского края и Республики Бурятия. Затопление низинных территорий также прогнозируется в некоторых районах Красноярского края», — указывается в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.Ученые этого института подчеркивают, что непостоянная погодная обстановка с дождями разной интенсивности также продолжится в Амурской области.
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