Силовики начали допрос гендиректора «Пиро-Росс» из-за взрыва в Сергиевом Посаде

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После взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде, доставлен на допрос генеральный директор компании Пиро-Росс Сергей Чанкаев. Об этом сообщает телеграмм-канал 112.
По информации портала, Чанкаев находится на допросе в Следственном комитете. В настоящее время, генеральному директору компании не предъявлено обвинений, продолжают выясняться причины произошедшего.
Отмечается, что взрыв произошел в ангаре, принадлежащем Чанкаеву.
Накануне, произошел взрыв на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде. В настоящее время известно о 43 человек, пострадавших от взрыва. Несколько жертв были госпитализированы со 100%-ми ожогами тела. Известно, что в более чем 100 квартирах ближайших домов взрывной волной разбило стекла. Также сообщается, что под завалами могут находиться люди. На месте ЧП работают экстренные службы.
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Отмечается, что взрыв произошел в ангаре, принадлежащем Чанкаеву.
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Анастасия Крестьянова