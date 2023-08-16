Силовики просят разрешить получение данных с электронных устройств до решения суда

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Сейчас для получения доступа к сообщениям граждан, которые являются тайной переписки, правоохранительным органам требуется разрешение суда. Предложенные МВД поправки ускорят и упростят эту процедуру, что позволит быстро приступить к изучению информации, необходимой для раскрытия преступлений. Однако юристы опасаются, что нововведение может привести к злоупотреблениям со стороны правоохранительных органов.
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