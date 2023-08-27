Симоньян: американский ведущий Такер Карлсон просит интервью с Путиным

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Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что бывший ведущий Fox News Такер Карлсон попросил об интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказала Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».
«Если бы вдруг кто-то услышал и донес (эту информацию. — Прим. ред.) до президента, было бы здорово», — отметила Симоньян.
Напомним, в апреле Fox News сенсационно отстранил самого рейтингового журналиста США Такера Карлсона от эфира.
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Екатерина Коршунова