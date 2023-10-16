Симоньян поставила Ахматову в пример уехавшим из России звездам шоу-бизнеса

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Главред RT Маргарита Симоньян заявила, что поэтесса Анна Ахматова в сложные времена не стала уезжать из России, как это сделали некоторые звёзды шоу-бизнеса, покинувшие страну после начала СВО.
«Ролевая модель в этой ситуации — это Анна Ахматова, которая осталась, всегда могла уехать, когда еще можно было. Гражданская война, революция. Сколько ее уговаривали. И потом она осталась. Она пережила столько по сравнению со своей блистательной юностью», — сказала главный редактор в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «России 1».
Симоньян подчеркнула, что её до глубины души поражают высказывания, вроде фразы Андрея Макаревича «Я желаю удачи нашим бойцам».
«Но как только полыхнуло в Израиле, все эти принципы куда-то делись. Оказалось, что никаких ценностей никогда и не было. Их от нас всех тошнит, а любой медик скажет — если тебя от чего-то тошнит, нужно перестать это принимать, поэтому чемодан, вокзал, Израиль, Армения, другие страны — мы скучать здесь не будем», — резюмировала Маргарита Симоньян.
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