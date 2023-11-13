Симоньян предостерегла от доверия западным СМИ, пытающимся расчеловечить защитников РФ

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Россиянам не стоит доверять западным СМИ, поскольку они пытаются расчеловечить людей, защищающих Россию, об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
«Они стремятся нас расчеловечить. Сейчас идет большой заказ, в западных СМИ выходят статейки, посвященные расчеловечиванию тех, кто окружает (президента РФ Владимира) Путина, рупоров путинской пропаганды», - прокомментировала ситуацию Симоньян.Журналист призвала россиян ответственно относиться к информации, которую они потребляют. По её словам, западные обозреватели специально стравливают россиян и их защитников, чтобы посеять смуту внутри общества.
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