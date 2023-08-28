Симоньян заявила, что желающие вернуться в РФ должны проявить «деятельное раскаяние»

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Главный редактор «России сегодня» и RT Маргарита Симоньян предложила покинувшим ранее Россию и желающим вернуться оказывать помощь участникам СВО на территории Украины. Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия 1».
Она отметила, что понимает, почему уехавшие за границу граждане РФ хотят вернуться на родину. Они убедились, что на Западе все не так замечательно, как они представляли.
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