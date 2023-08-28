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Симоньян заявила, что желающие вернуться в РФ должны проявить «деятельное раскаяние»

Симоньян: Желающие вернуться в РФ должны помочь участникам СВО
28 августа 2023, 06:07

Фото: сайт Кремля

Главный редактор «России сегодня» и RT Маргарита Симоньян предложила покинувшим ранее Россию и желающим вернуться оказывать помощь участникам СВО на территории Украины. Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия 1».

Симоньян завила, что «бывшие испуганные, а ныне пригорюнившиеся патриоты, тихонечко стали стучаться обратно». Однако прощать их, по мнению главреда, стоит только при деятельном раскаянии в виде сбора денег и траты собственных средств на помощь участникам спецоперации и их семьям.

Она отметила, что понимает, почему уехавшие за границу граждане РФ хотят вернуться на родину. Они убедились, что на Западе все не так замечательно, как они представляли.

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#россияне
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У жительницы Хабаровска выявили подозрение на корь
У жительницы Хабаровска, прибывшей из Турции, выявили подозрение на корь
28 августа 2023, 05:55

Фото: iStock/RomoloTavani

Женщина из Хабаровска, у которой обнаружены симптомы в виде высокой температуры и сыпи, недавно вернулась из Турции, передает РИА Новости. В настоящее время она находится на медицинском обследовании, сообщила Анастасия Равская, представитель минздрава региона.
«После возвращения из поездки через Москву, женщина вызвала домой врача. В результате она была госпитализирована для дальнейших исследований и получит соответствующее лечение, если диагноз подтвердится», — добавила Равская.
По её словам, в домовладении, где проживает женщина, проводятся профилактические меры иммунизации. Ситуацию тщательно контролируют региональные органы здравоохранения и Роспотребнадзор. Из управления была предоставлена информация, что последние случаи заноса кори в регион были зафиксированы в 2019 году.

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#роспотребнадзор
#женщина
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#меры
#поездки
#диагноз
#информация
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Доступ к могиле Шатунова ограничат
Доступ к могиле Юрия Шатунова ограничат на неделю
28 августа 2023, 04:35

Фото: iStock/David_Bokuchava

С 30 августа по 6 сентября посещение могилы артиста Юрия Шатунова будет временно ограничено. Информация об этом опубликована в Telegram-канале певца, который администрирует его вдова Светлана.
Дополнительно указано, что в указанный период будет осуществляться установка памятника, в связи с чем фанатов попросили также не появляться на кладбище, чтобы не затруднить работы.

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#памятник
#кладбище
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Стало известно, на что чаще всего копят россияне
Россияне чаще всего копят на финансовую «подушку безопасности»
28 августа 2023, 04:21

Фото: iStock/Jinda Noipho

Россияне чаще всего откладывают сбережения на автомобили и финансовую «подушку безопасности». Реже граждане РФ копят на недвижимость и новую технику, пишет РИА Новости со ссылкой на исследования Сбербанка.
«Чаще всего, открывая вклад, люди думают о формировании финансового резерва — такая цель фигурирует в названиях вкладов более чем у 2 миллионов вкладчиков банка», — говорится в публикации.

Второе место заняла мечта россиян об автомобиле. На эту цель копят более 630 тыс. вкладчиков, свидетельствует исследование.

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#россияне
#накопления
#сбербанк
#сбережения
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В Совфеде поддержали ужесточение ответственности за нарушение ПДД с самокатом
Клишас поддержал ужесточение ответственности за нарушение ПДД для самокатов
28 августа 2023, 03:41

Фото: istockphoto/michal-rojek

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил о необходимости усиления ответственности за нарушение правил использования самокатов. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
По словам Клишаса, без увеличения уровня ответственности нельзя решить проблему нарушений на самокатах.

«Хорошо, что данная проблема привлекла внимание коллег из Думы», — подчеркнул он.
В заключение, он подвел итог, утверждая, что вопрос требует немедленного решения.

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#запрет
#самокат
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В России захотели увеличить расстояние от свалок до аэропортов
Минтранс планирует скорректировать минимальную дистанцию от свалок до аэропортов
28 августа 2023, 02:03

Фото: istockphoto/Perytskyy

Российское Министерство транспорта рассматривает возможность пересмотра минимально допустимого расстояния между свалками и аэропортами, указано в письме ведомства, адресованном Общероссийскому объединению пассажиров, пишут «Известия».
Ранее в этом году правительство установило, что мусороперерабатывающие объекты могут находиться на расстоянии 10 и даже 7,5 километров от взлетно-посадочных полос, при условии, что они эффективно препятствуют присутствию птиц. Однако операторы аэропортов и общественные активисты считают, что такое решение увеличивает риск столкновения самолетов с птицами. Эксперты в авиационной сфере призывают вернуться к предыдущей норме, согласно которой минимальное расстояние от свалки до аэропорта должно составлять не менее 15 километров.

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#подмосковье
#свалки
#правительство
#тбо
#эксперты
#активисты
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Школьникам во Франции запретят ношение мусульманской одежды
TF1: власти Франции планируют запретить ношение мусульманской одежды в школах
28 августа 2023, 01:21

Фото:istockphoto/dragana991

Министр национального образования и по делам молодежи Франции Габриэль Атталь в интервью телеканалу TF1 заявил о намерении запретить в школьных учреждениях страны абаи, или традиционные мусульманские женские одежды, которые полностью закрывают тело.
Атталь подчеркнул, что французские школы основаны на принципах светскости и что религиозная принадлежность учеников не должна быть видна при входе в классную комнату. Он также сообщил, что на следующей неделе планируется обсудить с школьными руководителями детали внедрения данного запрета.

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#школы
#видео
#религия
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Москвичей предупредили о тумане
В Москве в ближайшие часы и до утра понедельника ожидается туман
28 августа 2023, 01:13

Фото: iStock/Rhys Leonard

В ближайшее время в Москве прогнозируется туман, который должен рассеяться к 9:00 утра понедельника. Об этом информирует телеграм-канал московского комплекса городского хозяйства.
«Согласно прогнозам погоды, ожидается ухудшение видимости в пределах 200-700 метров. Призываем водителей к повышенной осторожности, соблюдению скоростных ограничений и дистанции между автомобилями», — говорится в заявлении.
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#заморозки
#москва
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Стали известны планы Путина на 1 сентября
Президент Путин 1 сентября посетит мастерскую управления «Сенеж» «Ведомости»
28 августа 2023, 01:05

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин 1 сентября планирует посетить мастерскую управления «Сенеж». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.
В публикации говорится, что основные мероприятия, посвященные Дню знаний, пройдут в «Сенеже». В том числе, возможно общение с участниками проектов, обучающимися в «Сенеже». Президенту также продемонстрируют новые построенные корпуса.

При этом пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков на вопрос, планирует ли Владимир Путин посетить «Сенеж» 1 сентября, ответил: «Сообщим своевременно».

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#мероприятия
#дмитрий песков
#рф
#1 сентября
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Сбежавшего с автоматом из зоны СВО контрактника отправили в колонию
«Коммерсант»: контрактника Чурюмова приговорили к 5,5 года колонии за побег из зоны СВО
28 августа 2023, 00:18

Фото: iStock/BrianAJackson

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону подтвердил решение Севастопольского гарнизонного суда, который приговорил военнослужащего по контракту Данилу Чурюмова к пяти с половиной годам колонии строгого режима за дезертирство. Об этом информирует «Коммерсант».
Согласно материалам дела, в январе 2023 года Чурюмов с автоматом Калашникова без разрешения покинул свой пост в районе специальной военной операции в Херсонской области и направился в Крым. Оставленное им оружие впоследствии было обнаружено рядом с дорогой на территории, где он должен был находиться на дежурстве.

Чурюмов пытался пройти через контрольно-пропускной пункт в Армянске в гражданском наряде, но был задержан и передан военной полиции. Первоначально Чурюмов оспаривал обвинения и приговор, но затем публично раскаялся, предложив продолжить службу после предоставления отпуска. Его адвокаты утверждали, что Чурюмов ушел из-за полученной травмы и нужды в уходе за больной матерью. Тем не менее, Южный окружной военный суд счел первоначальный приговор обоснованным и не изменил его.

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