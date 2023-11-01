Сын Евгения Пригожина стал главой вагнеровцев в составе Росгвардии

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Павел Пригожин, сын покойного основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, стал новым главой компании в составе Росгвардии, об этом сообщает 59.ru со ссылкой на представителя организации в Пермском крае.
Как отметил собеседник издания, сейчас частная военная компания «Вагнер» официально вошла в состав Росгвардии и стала её подразделением.
Отличие заключается в том, что в неё больше не набирают людей из мест лишения свободы. Источник СМИ утверждает, что с «Вагнером» теперь можно заключить контракт.
Вступить в ряды ЧВК могут мужчины в возрасте от 20 до 55 лет. Размер оплаты по контракту будет зависеть от места, куда будущий вагнеровец отправиться служить, предположительно – от 80 до 240 тысяч рублей.
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Отличие заключается в том, что в неё больше не набирают людей из мест лишения свободы. Источник СМИ утверждает, что с «Вагнером» теперь можно заключить контракт.
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Евгения Парфентьева