Сын Кадырова Адам стал почётным гражданином Донецка

Фото: сайт Кремля
В распоряжении администрации указано, что Адам Кадыров «внёс весомый личный вклад в развитие культурных отношений между городами Донецк и Грозный».
Об этом сообщает Baza. Вчера 16-летнего сына главы Чечни назначили «куратором» батальона имени шейха Мансура.
Также 17 ноября 15-летнего Адама Кадырова наградили орденом «Трудовая доблесть России» и медалью «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. А 9 ноября, трёх сыновей Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни «Даймехкан Сий». Ещё раньше, 5 ноября, Адам Кадыров стал заместителем главы Службы безопасности главы Чечни Рамзана Кадырова.
21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о представлении сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама к каким-либо государственным наградам.
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По словам депутата Госдумы Адама Делимханова, это является «закономерным результатом значительных заслуг Адама в деле отстаивания религиозных, семейных и культурных ценностей нашего народа».
21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о представлении сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама к каким-либо государственным наградам.
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Мария Фирсова