Сын Медведева стал координатором портала «Я в России»

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«Илья Медведев со стороны партии координировал реализацию проекта по созданию портала «Я в России» для жителей новых субъектов Федерации, который был инициирован решением генерального совета «Единой России» в мае этого года», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе партии.
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