Сын Михаила Ефремова, Николай после падения из окна будет восстанавливаться полгода

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У выпавшего из окна актёра Николая Ефремова началась плановая реабилитация, для него составили специальную программу.
Об этом пишет kp.ru, ссылаясь на его близких. Сообщается, что Николая ожидает долгое восстановление. Сын Михаила Ефремова каждый день занимается с врачами, среди которых реабилитолог и психолог. Реабилитация продлится около 6 месяцев. Близкие надеются, что после неё актёр снова сможет ходить.
Николай Ефремов был доставлен в больницу 30 июня после падения из окна своей московской квартиры на Пролетарском проспекте. У него диагностировали тяжелую сочетанную травму. Медики провели срочную операцию. На фоне значительной потери крови у Николая Ефремова возникла анемия.
16 июля Николаю Ефремову установили спицы на локтевую кость. Сообщалось, что Ефремов грубит медицинскому персоналу и препятствует своему лечению.
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Николай Ефремов был доставлен в больницу 30 июня после падения из окна своей московской квартиры на Пролетарском проспекте. У него диагностировали тяжелую сочетанную травму. Медики провели срочную операцию. На фоне значительной потери крови у Николая Ефремова возникла анемия.
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Мария Фирсова