Сын телеведущей Тутты Ларсен ушёл в армию

Решение объявить следующий 2024 год в России Годом семьи опирается на мнение и желание большинства россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он также отметил, что необходимо вместе с депутатами Госдумы искать оптимальные меры поддержки для многодетных семей.