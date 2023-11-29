Сын телеведущей Тутты Ларсен ушёл в армию

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Сына телеведущей Тутты Ларсен Луку призвали на службу.
Телеведущая сообщила об этом в личном блоге и рассказала, что не сразу приняла решение сына.
Тутта Ларсен в 2005 году родила первого ребёнка Луку от журналиста и писателя Захара Артемьева, который не общается с сыном. По словам мужчины, ему не дали возможности наладить контакт с ребёнком. Лука носит фамилию своего отчима музыканта Валерия Колоскова. Ларсен и Колосков воспитывают двоих общих детей: 13-летнюю Марфу и 8-летнего Ивана.
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«Сегодня отбыл в место прохождения срочной службы в вооруженных силах РФ. Да, это его выбор, и он его жестко отстаивал. Нет, мы приняли не сразу, но, когда поняли, что все серьезно, поддержали. Да, я считаю, что это достойное решение и горжусь своим сыном. Прошу молитв», — такое сообщение написала Тутта Ларсен в личном блоге.
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