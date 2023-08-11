Синоптик Ильин: «Достаточно жаркая погода вернётся в столицу»

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«Достаточно жаркая погода вернется в столицу в середине следующей недели. Температура снова приблизиться к 30-градусным отметкам. Воздух прогреется до 26-31°C тепла. Жара точно продержится до 19 августа. Осадков в эти дни не ожидается», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.
До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что после дождливых выходных в Москве на следующей неделе температура воздуха прогреется до 33°C жары.
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