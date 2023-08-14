Синоптик Ильин: К концу недели в Москву вернётся жара

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«Уже в ближайшее время в Москву вернётся лето. С завтрашнего дня в столичный регион придёт антициклон с малой облачностью, а осадков вообще не будет. Температура воздуха будет расти каждый день на 1,5-2°C. К четвергу-пятнице, 17-18 августа, она достигнет 26-28°C», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.
В то же время, по словам специалиста, будет наблюдаться рост атмосферного давления.
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