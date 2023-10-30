Синоптик Ильин предрёк ледяной дождь Москве

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Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что сегодня, 30 октября, в Москве возможен ледяной дождь.
При этом, по словам специалиста, температура воздуха в городе будет повышаться.
До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявлял, что холодная погода с ледяными дождями и ветром в Москве на этой неделе сменится, и нас ждёт «африканская» жара и египетские ночи, когда температура воздуха будет превышать среднесуточные нормы.
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«Гололёдные явления, возможен ледяной дождь. Но это долго не продлится, так как температура продолжит расти, и всё очень быстро растает, в том числе и небольшой слой льда, который может образоваться», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.
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Мелисса Тимофеева